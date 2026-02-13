Как ветераны могут официально подтвердить свой бизнес – алгоритм действий

Ветераны смогут оформить специальный статус бизнеса для доступа к программам поддержки.

Правительство утвердило Порядок предоставления, лишения, прекращения и восстановления статуса субъекта ветеранского предпринимательства. Документ разработало Министерство по делам ветеранов во исполнение Закона Украины «О ветеранском предпринимательстве».

Отныне ветераны и ветеранки получат определенный механизм оформления специального статуса для своего бизнеса. Он предусматривает государственное признание предпринимательской деятельности ветерана или ветеранки и открывает доступ к программам финансовой поддержки, грантам, льготным инструментам и другим возможностям развития. Органы власти, финансовые учреждения и донорские организации смогут устанавливать отдельные условия или предоставлять приоритет таким предприятиям.

По данным Министерства по делам ветеранов Украины, статус также упрощает участие в государственных и местных инициативах, способствует формированию положительной репутации ветеранского бизнеса и повышает доверие со стороны партнеров и клиентов.

Получить статус смогут ветераны, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, а также те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность и находится на налоговом учете как самозанятые лица — в частности адвокаты, частные исполнители, нотариусы, арбитражные управляющие. Кроме того, право на статус будут иметь юридические лица частного права, если их учредители, участники или конечные бенефициары являются ветеранами войны.

Для оформления статуса необходимо подать заявление в Минветеранов. Подробный алгоритм обещают обнародовать дополнительно.

