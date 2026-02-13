Декларанти віком від 6 до 93 років: українці за місяць подали понад 25 тисяч декларацій

Найактивніше доходи декларують люди віком 40–50 років – майже 9 тисяч декларацій, та 20-40 років – близько 8 тисяч.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом першого місяця кампанії декларування доходів українці подали понад 25 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Це на 8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна податкова служба.

Загальна сума задекларованих доходів сягнула 16,7 млрд грн. До сплати в бюджет визначено:

272,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – на 4,5 млн грн більше, ніж торік;

152,4 млн грн військового збору – на 104,9 млн грн більше, що пов’язано зі зміною ставки збору.

Найбільші податкові зобов’язання задекларували четверо громадян з Хмельницької, Київської областей та міста Києва – понад 10 млн грн. Доходи понад 1 млн грн задекларували понад 2 тисячі осіб, загальна сума таких доходів склала 9,9 млрд грн, з яких до сплати в бюджет визначено 177,1 млн грн ПДФО та 89,9 млн грн військового збору.

Серед осіб із найбільшими податковими зобов’язаннями – 28 громадян, які задекларували понад 1 млн грн кожен. Загальна сума їхніх зобов’язань – 124,1 млн грн, з яких 88,7 млн грн – ПДФО та 35,4 млн грн – військовий збір.

Найактивніше декларують доходи мешканці Львівської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської областей та міста Києва.

Кампанія охоплює громадян різного віку: наймолодшому декларанту – майже 6 років (декларацію подавала уповноважена особа), найстаршій – 93 роки. Найбільше декларацій подали люди віком 40-50 років – майже 9 тисяч, та 20-40 років – близько 8 тисяч.

Також, за даними ДПС, понад 8 тисяч осіб задекларували право на податкову знижку на загальну суму 63,1 млн грн, що дозволяє їм повернути частину сплачених коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.