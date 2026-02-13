Декларанты в возрасте от 6 до 93 лет: украинцы за месяц подали более 25 тысяч деклараций

Наиболее активно доходы декларируют люди в возрасте 40–50 лет – почти 9 тысяч деклараций, и 20–40 лет – около 8 тысяч.

В течение первого месяца кампании декларирования доходов украинцы подали более 25 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная налоговая служба.

Общая сумма задекларированных доходов достигла 16,7 млрд грн. К уплате в бюджет определено:

272,9 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – на 4,5 млн грн больше, чем в прошлом году;

152,4 млн грн военного сбора – на 104,9 млн грн больше, что связано с изменением ставки сбора.

Наибольшие налоговые обязательства задекларировали четверо граждан из Хмельницкой, Киевской областей и города Киева – более 10 млн грн. Доходы свыше 1 млн грн задекларировали более 2 тысяч человек, общая сумма таких доходов составила 9,9 млрд грн, из которых к уплате в бюджет определено 177,1 млн грн НДФЛ и 89,9 млн грн военного сбора.

Среди лиц с наибольшими налоговыми обязательствами – 28 граждан, которые задекларировали более 1 млн грн каждый. Общая сумма их обязательств – 124,1 млн грн, из которых 88,7 млн грн – НДФЛ и 35,4 млн грн – военный сбор.

Наиболее активно декларируют доходы жители Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областей и города Киева.

Кампания охватывает граждан разного возраста: самому молодому декларанту – почти 6 лет (декларацию подавала уполномоченное лицо), самому старшему – 93 года. Больше всего деклараций подали люди в возрасте 40-50 лет – почти 9 тысяч, и 20-40 лет – около 8 тысяч.

Также, по данным ГНС, более 8 тысяч человек задекларировали право на налоговую скидку на общую сумму 63,1 млн грн, что позволяет им вернуть часть уплаченных средств.

