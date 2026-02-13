Федір Веніславський анонсував значні зміни в питанні мобілізації

За словами Федіра Веніславського, планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.

Член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що мобілізація в Україні найближчим часом може зазнати серйозних змін. Про це він сказав в коментарі ТСН.

«Потрібно згадати, що казав Президент про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань, яке розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє. Тобто мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування (ТЦК) не звинувачували у порушенні прав людини і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни», — розповів нам Федір Веніславський.

Також він зазначив: «Але з іншого боку ми маємо розуміти, що є дуже багато зловживань і невиконань військового обов’язку тими, хто може бути мобілізований. Йдеться про обов’язок прийти до ТЦК за викликом».

За словами нардепа, тому і Міністерство оборони України зараз напрацьовує свої пропозиції

«Я думаю, що найближчим часом вони будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу», — підкреслив Федір Веніславський.

До цього він додав, що планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.

Раніше у ТЦК повідомили, що у разі неможливості з’явитися за повісткою через стан здоров’я громадянин має обов’язково повідомити центр комплектування про перебування на лікарняному.

