Федор Вениславский анонсировал значительные изменения в вопросе мобилизации

По словам Федора Вениславского, планируется введение таких норм, которые одновременно устранили бы конфликтные ситуации и сделали бы невозможным уклонение от выполнения воинской обязанности.

Член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения. Об этом он сказал в комментарии ТСН.

«Нужно вспомнить, что говорил Президент о том, чтобы минимизировать случаи, которые сопровождаются конфликтами во время мобилизации. Это одна из ключевых задач, которую понимает и комитет, и президент озвучил, и министр обороны Михаил Федоров понимает. То есть минимизировать любые конфликтные ситуации для того, чтобы территориальные центры комплектования (ТЦК) не обвиняли в нарушении прав человека и чтобы Российская Федерация не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны», — рассказал нам Федор Вениславский.

Также он отметил: «Но с другой стороны мы должны понимать, что есть очень много злоупотреблений и невыполнения воинской обязанности теми, кто может быть мобилизован. Речь идет об обязанности прийти в ТЦК по вызову».

По словам народного депутата, поэтому и Министерство обороны Украины сейчас разрабатывает свои предложения.

«Я думаю, что в ближайшее время они будут представлены комитету. Далее мы сможем их более широко обсуждать. Речь идет о том, чтобы жизнь тех, кто не выполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты. Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к тем, кто уклоняется от призыва на военную службу», — подчеркнул Федор Вениславский.

Ранее в ТЦК сообщали, что в случае невозможности явиться по повестке по состоянию здоровья гражданин обязан обязательно уведомить центр комплектования о пребывании на больничном.

