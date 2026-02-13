Надбавки за науковий ступінь для військових: хто отримує і який розмір виплат

Міноборони роз’яснило умови нарахування щомісячних доплат та відсотки до посадового окладу залежно від ступеня і вченого звання.

Міністерство оборони нагадало про умови та розміри щомісячних доплат військовослужбовцям, які мають науковий ступінь або вчене звання. Такі виплати є складовою додаткового грошового забезпечення.

Військовослужбовцям (крім тих, що проходять строкову службу), які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, щомісяця виплачується доплата за науковий ступінь з відповідної спеціальності у відсотках посадового окладу в таких розмірах:

за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) – у розмірі 5%;

за науковий ступінь доктора наук – у розмірі 10%.

Якщо військовослужбовець має два наукових ступені, то доплата встановлюється за вищим з них.

Важливо, що доплата нараховується в разі, якщо профіль діяльності військовослужбовця відповідає науковому ступеню. Це визначається відповідно до:

галузі науки (знань), з якої присуджено науковий ступінь, теми дисертації та функціональних обов’язків за посадою (або рішенням вченої ради) – для військовослужбовців, які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю;

військово-облікової спеціальності та функціональних обов’язків за посадою – для інших військовослужбовців.

Військовослужбовцям, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або професора та обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, щомісяця виплачується доплата за вчене звання у відсотках посадового окладу в таких розмірах:

за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) – 5%;

за вчене звання професора – 10%.

За наявності двох або більше вчених звань доплата також встановлюється за вищим званням.

