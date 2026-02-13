Надбавки за ученую степень для военных: кто получает и какой размер выплат

Минобороны разъяснило условия начисления ежемесячных доплат и проценты к должностному окладу в зависимости от степени и ученого звания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны напомнило об условиях и размерах ежемесячных доплат военнослужащим, которые имеют ученую степень или ученое звание. Такие выплаты являются составляющей дополнительного денежного обеспечения.

Военнослужащим (кроме тех, кто проходит срочную службу), которые имеют ученую степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук, ежемесячно выплачивается доплата за ученую степень по соответствующей специальности в процентах от должностного оклада в следующих размерах:

за ученую степень доктора философии (кандидата наук) – в размере 5%;

за ученую степень доктора наук – в размере 10%.

Если военнослужащий имеет две ученые степени, то доплата устанавливается по высшей из них.

Важно, что доплата начисляется в случае, если профиль деятельности военнослужащего соответствует ученой степени. Это определяется в соответствии с:

отраслью науки (знаний), по которой присуждена ученая степень, темой диссертации и функциональными обязанностями по должности (или решением ученого совета) – для военнослужащих, которые занимают должности, связанные с педагогической или научной деятельностью;

военно-учетной специальностью и функциональными обязанностями по должности – для других военнослужащих.

Военнослужащим, которые имеют ученое звание доцента (старшего научного сотрудника, старшего исследователя) или профессора и занимают должности, связанные с педагогической или научной деятельностью, ежемесячно выплачивается доплата за ученое звание в процентах от должностного оклада в следующих размерах:

за ученое звание доцента (старшего научного сотрудника, старшего исследователя) – 5%;

за ученое звание профессора – 10%.

При наличии двух или более ученых званий доплата также устанавливается по высшему званию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.