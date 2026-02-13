  1. В Украине

Надбавки за ученую степень для военных: кто получает и какой размер выплат

20:30, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минобороны разъяснило условия начисления ежемесячных доплат и проценты к должностному окладу в зависимости от степени и ученого звания.
Надбавки за ученую степень для военных: кто получает и какой размер выплат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны напомнило об условиях и размерах ежемесячных доплат военнослужащим, которые имеют ученую степень или ученое звание. Такие выплаты являются составляющей дополнительного денежного обеспечения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Военнослужащим (кроме тех, кто проходит срочную службу), которые имеют ученую степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук, ежемесячно выплачивается доплата за ученую степень по соответствующей специальности в процентах от должностного оклада в следующих размерах:

  • за ученую степень доктора философии (кандидата наук) – в размере 5%;
  • за ученую степень доктора наук – в размере 10%.

Если военнослужащий имеет две ученые степени, то доплата устанавливается по высшей из них.

Важно, что доплата начисляется в случае, если профиль деятельности военнослужащего соответствует ученой степени. Это определяется в соответствии с:

  • отраслью науки (знаний), по которой присуждена ученая степень, темой диссертации и функциональными обязанностями по должности (или решением ученого совета) – для военнослужащих, которые занимают должности, связанные с педагогической или научной деятельностью;
  • военно-учетной специальностью и функциональными обязанностями по должности – для других военнослужащих.

Военнослужащим, которые имеют ученое звание доцента (старшего научного сотрудника, старшего исследователя) или профессора и занимают должности, связанные с педагогической или научной деятельностью, ежемесячно выплачивается доплата за ученое звание в процентах от должностного оклада в следующих размерах:

  • за ученое звание доцента (старшего научного сотрудника, старшего исследователя) – 5%;
  • за ученое звание профессора – 10%.

При наличии двух или более ученых званий доплата также устанавливается по высшему званию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие Минобороны выплаты военным

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]