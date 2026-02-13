На Львівщині спеціалістка служби у справах дітей отримала підозру через смерть 2-річного хлопчика

Через смерть 2-річного хлопчика на Львівщині оголосили підозру спеціалістці Служби у справах дітей.

У Львівській області через смерть 2-річного хлопчика спеціалістці Служби у справах дітей повідомлено про підозру у службовій недбалості. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

У відомстві нагадали, що 9 лютого у Мостиській лікарні помер 2-річний хлопчик з Мостиської громади.

Дитину доставили у лікарню з переохолодженням, зневодненням та критичним недобором ваги. У той же день, попри зусилля медиків, хлопчик помер. Згідно висновку експертизи смерть настала внаслідок вірусної інфекції на фоні тривалого недоїдання.

«Сім’я, у якій є ще троє доньок віком 4, 8 та 10 років і 5-річний син, з вересня 2023 року знаходиться на обліку служби у справах дітей міськради як така, що перебуває у складних життєвих обставинах. Причинами, зокрема, були неналежні та антисанітарні умови проживання, відсутність належного опалення в будинку, зловживання батьками алкоголем та неналежний догляд за дітьми, а також випадки тривалої відсутності вдома матері», - йдеться у заяві.

Після смерті дитини батьків було затримано та повідомлено їм про підозри за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України).

Разом з тим, прокурорами та поліцією була надана також правова оцінка діяльності місцевої Служби у справах дітей. Так, соціальний нагляд за п’ятьма малолітніми дітьми родини, згідно з посадовими обов’язками, здійснювала одна зі спеціалістів Служби у справах дітей міськради.

Проте до своїх обов’язків службовиця ставилася недбало. З початку 2024 року по лютий цього року вона формально склала лише чотири акти обстеження умов проживання, хоча такі перевірки мали відбуватися щоквартально.

Окрім цього, з третього кварталу обстеження умов проживання дітей взагалі не проводилося, індивідуальні плани соцзахисту були лише "на папері", а реальні потреби дітей не вивчалися. Також у їхніх особових справах за останні роки була відсутня інформація про медичні обстеження та стан їхнього здоров’я.

Як наслідок, усі діти тривалий час перебували без належного харчування та догляду, а 2-річний хлопчик не зміг також отримати медичну допомогу вчасно, що у подальшому, призвело до його смерті.

«Формальний підхід до контролю за умовами проживання дітей є неприпустимим. Ми дамо правову оцінку кожному факту бездіяльності, адже в питаннях безпеки дітей компромісів бути не може», - наголосив начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Юрій Матлах.

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури службовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

