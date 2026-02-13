Во Львовской области специалист службы по делам детей получила подозрение из-за смерти 2-летнего мальчика

В связи со смертью 2-летнего мальчика во Львовской области объявлено подозрение специалисту Службы по делам детей.

Во Львовской области в связи со смертью 2-летнего мальчика специалисту Службы по делам детей сообщено о подозрении в служебной халатности. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что 9 февраля в Мостисской больнице умер 2-летний мальчик из Мостисской громады.

Ребенка доставили в больницу с переохлаждением, обезвоживанием и критическим недобором веса. В тот же день, несмотря на усилия медиков, мальчик умер. Согласно заключению экспертизы, смерть наступила вследствие вирусной инфекции на фоне длительного недоедания.

«Семья, в которой есть еще три дочери в возрасте 4, 8 и 10 лет и 5-летний сын, с сентября 2023 года находится на учете службы по делам детей горсовета как такая, что пребывает в сложных жизненных обстоятельствах. Причинами, в частности, были ненадлежащие и антисанитарные условия проживания, отсутствие надлежащего отопления в доме, злоупотребление родителями алкоголем и ненадлежащий уход за детьми, а также случаи длительного отсутствия дома матери», — говорится в заявлении.

После смерти ребенка родителей задержали и сообщили им о подозрении по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство (ст. 166 УК Украины).

Вместе с тем прокурорами и полицией была дана также правовая оценка деятельности местной Службы по делам детей. Так, социальный надзор за пятью малолетними детьми семьи, согласно должностным обязанностям, осуществляла одна из специалистов Службы по делам детей горсовета.

Однако к своим обязанностям служащая относилась халатно. С начала 2024 года по февраль текущего года она формально составила лишь четыре акта обследования условий проживания, хотя такие проверки должны были проводиться ежеквартально.

Кроме того, с третьего квартала обследование условий проживания детей вообще не проводилось, индивидуальные планы соцзащиты существовали лишь «на бумаге», а реальные потребности детей не изучались. Также в их личных делах за последние годы отсутствовала информация о медицинских обследованиях и состоянии их здоровья.

Как следствие, все дети длительное время находились без надлежащего питания и ухода, а 2-летний мальчик также не смог своевременно получить медицинскую помощь, что в дальнейшем привело к его смерти.

«Формальный подход к контролю за условиями проживания детей является недопустимым. Мы дадим правовую оценку каждому факту бездействия, ведь в вопросах безопасности детей компромиссов быть не может», — подчеркнул начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию областной прокуратуры Юрий Матлах.

Под процессуальным руководством Яворовской окружной прокуратуры служащей сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

