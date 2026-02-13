На Буковині викрили організаторів схеми переправлення чоловіків до Румунії за 13500 євро

Фігурантам загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Буковині правоохоронці затримали зловмисників, які організували схему незаконного перетину кордону за 13500 євро. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Фігурантам вже повідомлено про підозри у вчиненні злочину, за скоєне їм загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські з’ясували, що знаючи про діючі обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, 34-річна жителька м. Кіцмань налагодила схему нелегального заробітку, пов’язану із переправленням військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. До своєї протиправної діяльності вона залучила 39-річного жителя села Чагор.

Підшукавши чоловіка призивного віку, який мав намір виїхати за межі України, за грошову винагороду допомагали їм перетнути державний кордон, поза офіційними пунктами пропуску. Вартість «гарячої путівки» до республіки Румунія коштувала 13500 євро.

Правоохоронці у процесуальному порядку затримали фігурантів під час перевезення чоловіка з метою перетину держкордону. Крім нього в автівці перебували, ще двоє чоловіків, які мали також намір перетнути державний кордон.

У зловмисників на місці правоохоронці вилучили гроші. Під час подальших обшуків за місцями проживання та у транспортному засобі було вилучено ще 2000 євро, авансового платежу та мобільні телефони.

Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

