  1. В Украине

На Буковине разоблачили организаторов схемы переправки мужчин в Румынию за 13500 евро

23:30, 13 февраля 2026
Фигурантам грозит от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На Буковине разоблачили организаторов схемы переправки мужчин в Румынию за 13500 евро
На Буковине правоохранители задержали злоумышленников, которые организовали схему незаконного пересечения границы за 13500 евро. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, за содеянное им грозит от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские установили, что зная о действующих ограничениях на выезд военнообязанных лиц через государственную границу Украины, 34-летняя жительница г. Кицмань наладила схему нелегального заработка, связанную с переправкой военнообязанных мужчин в Румынию. К своей противоправной деятельности она привлекла 39-летнего жителя села Чагор.

Подыскав мужчину призывного возраста, который намеревался выехать за пределы Украины, за денежное вознаграждение помогали им пересечь государственную границу вне официальных пунктов пропуска. Стоимость «горячей путевки» в республику Румыния составляла 13500 евро.

Правоохранители в процессуальном порядке задержали фигурантов во время перевозки мужчины с целью пересечения госграницы. Кроме него в автомобиле находились еще двое мужчин, которые также намеревались пересечь государственную границу.

У злоумышленников на месте правоохранители изъяли деньги. Во время дальнейших обысков по местам проживания и в транспортном средстве было изъято еще 2000 евро авансового платежа и мобильные телефоны.

В настоящее время следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Национальная полиция полиция взятка Черновицкая область мобилизация военнообязанный пересечение границы

