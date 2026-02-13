  1. В Україні

У Херсоні розширили зону обов’язкової евакуації родин з дітьми

21:06, 13 лютого 2026
Місцева влада визначила нові райони та підготувала збірні пункти для безпечного переміщення мешканців.
У Херсоні, у Дніпровському районі, збільшили зону обов’язкової евакуації для сімей з дітьми через зростання інтенсивності російських обстрілів. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, на останньому засіданні Ради оборони Херсонщини ухвалено рішення про розширення території, яку родини з дітьми мають покинути. Нові межі охоплюють Дніпровський район – від вулиці Поповича до 1-ї Східної та від вулиці Новозаводської до Перекопської.

Також розглядається обов’язкова евакуація сімей із селища Приозерне, селища Комишани (зокрема вулиці Нижня та прилеглі провулки до Дніпра) та низки вулиць Херсона: Андрія Орлова, Грецька, Соборна та всіх прилеглих провулків нижче цих адрес.

На нараді обговорили ключові проблеми організації евакуації та врахували попередній досвід. Експерти, серед яких судді, прокурори та представник Омбудсмена, надали рекомендації, щоб уникнути порушень законодавства у випадках, коли батьки чи опікуни відмовляються виїжджати до безпечніших районів. Також вивчили судову практику аналогічних ситуацій у прифронтових регіонах.

«Наголосив на необхідності чіткої взаємодії усіх служб — адміністрації, поліції, служби у справах дітей, ДСНС, органів прокуратури в координації з обласними військовою адміністрацією та комендатурою», – підкреслив Ярослав Шанько.

Окремо  визначено місця розташування збірних пунктів, транзитних центрів і центрів прийому евакуйованих за межами громади. За словами начальника МВА, евакуація – це комплексна підтримка людей, а у разі загрози життю влада зобов’язана діяти негайно.

діти Херсон евакуація

