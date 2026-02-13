  1. В Украине

В Херсоне расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми

21:06, 13 февраля 2026
Местные власти определили новые районы и подготовили сборные пункты для безопасного перемещения жителей.
В Херсоне, в Днепровском районе, увеличили зону обязательной эвакуации для семей с детьми из-за роста интенсивности российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

По его словам, на последнем заседании Совета обороны Херсонщины принято решение о расширении территории, которую семьи с детьми должны покинуть. Новые границы охватывают Днепровский район – от улицы Поповича до 1-й Восточной и от улицы Новозаводской до Перекопской.

Также рассматривается обязательная эвакуация семей из поселка Приозерное, поселка Комышаны (в частности улицы Нижняя и прилегающие переулки к Днепру) и ряда улиц Херсона: Андрея Орлова, Греческая, Соборная и всех прилегающих переулков ниже этих адресов.

На совещании обсудили ключевые проблемы организации эвакуации и учли предыдущий опыт. Эксперты, среди которых судьи, прокуроры и представитель Омбудсмена, дали рекомендации, чтобы избежать нарушений законодательства в случаях, когда родители или опекуны отказываются выезжать в более безопасные районы. Также изучили судебную практику аналогичных ситуаций в прифронтовых регионах.

«Подчеркнул необходимость четкого взаимодействия всех служб — администрации, полиции, службы по делам детей, ГСЧС, органов прокуратуры в координации с областной военной администрацией и комендатурой», — подчеркнул Ярослав Шанько.

Отдельно определены места расположения сборных пунктов, транзитных центров и центров приема эвакуированных за пределами общины. По словам начальника МВА, эвакуация — это комплексная поддержка людей, а в случае угрозы жизни власти обязаны действовать немедленно.

дети Херсон эвакуация

