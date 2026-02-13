Реорганізація підприємства: чи чекати позапланової перевірки від податкової

Податкова роз'яснила, що реорганізація юридичної особи шляхом перетворення не є підставою для проведення документальної позапланової податкової перевірки, на відміну від інших форм припинення чи реорганізації, прямо зазначених у Податковому кодексі.

Зазначається, що статтями 104, 108 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи (правонаступника) переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Документальні позапланові перевірки відповідно до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) здійснюються щодо платників податків, стосовно яких:

- прийнято рішення про припинення юридичної особи;

- розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення);

- закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації;

- порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків;

- подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Рішення про проведення таких перевірок приймається керівником відповідного територіального органу ДПС на підставі доповідної записки структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено здійснення документальних перевірок платників податків – юридичних осіб, за результатами ґрунтовного аналізу всієї наявної в органах ДПС податкової інформації стосовно платника податків та у разі виявлення ризиків в його діяльності, вірогідності несплати ним податкових зобов’язань, приховування об’єктів оподаткування, недотримання вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи ДПС.

Враховуючи викладене, не є підставою для організації проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Кодексу реорганізація юридичної особи, що відповідає поняттю «перетворення», визначеному у Цивільному кодексі України.

