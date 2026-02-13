  1. В Україні

Реорганізація підприємства: чи чекати позапланової перевірки від податкової

21:42, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова роз'яснила, що реорганізація юридичної особи шляхом перетворення не є підставою для проведення документальної позапланової податкової перевірки, на відміну від інших форм припинення чи реорганізації, прямо зазначених у Податковому кодексі.
Реорганізація підприємства: чи чекати позапланової перевірки від податкової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова в Одеській області нагадує, чи є реорганізація шляхом перетворення підставою для позапланової податкової перевірки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що статтями 104, 108 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи (правонаступника) переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Документальні позапланові перевірки відповідно до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) здійснюються щодо платників податків, стосовно яких:

- прийнято рішення про припинення юридичної особи;

- розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення);

- закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації;

- порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків;

- подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Рішення про проведення таких перевірок приймається керівником відповідного територіального органу ДПС на підставі доповідної записки структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено здійснення документальних перевірок платників податків – юридичних осіб, за результатами ґрунтовного аналізу всієї наявної в органах ДПС податкової інформації стосовно платника податків та у разі виявлення ризиків в його діяльності, вірогідності несплати ним податкових зобов’язань, приховування об’єктів оподаткування, недотримання вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи ДПС.

Враховуючи викладене, не є підставою для організації проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Кодексу реорганізація юридичної особи, що відповідає поняттю «перетворення», визначеному у Цивільному кодексі України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]