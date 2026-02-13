Реорганизация предприятия: ждать ли внеплановую проверку от налоговой

Налоговая разъяснила, что реорганизация юридического лица путем преобразования не является основанием для проведения документальной внеплановой налоговой проверки, в отличие от других форм прекращения или реорганизации, прямо указанных в Налоговом кодексе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая в Одесской области напоминает, является ли реорганизация путем преобразования основанием для внеплановой налоговой проверки.

Указывается, что статьями 104, 108 Гражданского кодекса Украины определено, что юридическое лицо прекращается в результате реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) либо ликвидации. Преобразованием юридического лица является изменение его организационно-правовой формы. В случае преобразования к новому юридическому лицу (правопреемнику) переходят всё имущество, все права и обязанности предыдущего юридического лица.

Документальные внеплановые проверки согласно подпункту 78.1.7 пункта 78.1 статьи 78 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) осуществляются в отношении налогоплательщиков, в отношении которых:

принято решение о прекращении юридического лица;

начата процедура реорганизации юридического лица (кроме преобразования);

закрывается постоянное представительство или обособленное подразделение юридического лица, в том числе иностранной компании, организации;

возбуждено производство по делу о признании налогоплательщика банкротом;

подано заявление о снятии с учёта налогоплательщика.

Решение о проведении таких проверок принимается руководителем соответствующего территориального органа ГНС на основании докладной записки структурного подразделения, в компетенцию которого отнесено проведение документальных проверок налогоплательщиков — юридических лиц, по результатам всестороннего анализа всей имеющейся в органах ГНС налоговой информации в отношении налогоплательщика и в случае выявления рисков в его деятельности, вероятности неуплаты им налоговых обязательств, сокрытия объектов налогообложения, несоблюдения требований другого законодательства, контроль за выполнением которого возложен на органы ГНС.

Учитывая изложенное, не является основанием для организации проведения документальной внеплановой проверки на основании подпункта 78.1.7 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса реорганизация юридического лица, которая соответствует понятию «преобразование», определённому в Гражданском кодексе Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.