Наїзд на дитину на пішохідному переході: судді з Кривого Рогу оголосили підозру

Суддю з Кривого Рогу підозрюють у скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждала дитина.

фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судді районного суду міста Кривий Ріг оголошено підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень у дитини. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Аварія сталася 9 лютого близько 16:30. За попередніми даними, керуючи автомобілем BMW, суддя збила 9-річного хлопчика, який разом із матір’ю переходив проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на зелене світло.

Слідчі з’ясували, що водійка не зупинилася перед перехрестям, порушивши правила дорожнього руху, що й спричинило наїзд. Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми. За висновками експертизи, йдеться про тяжкі тілесні ушкодження, хлопчик перебуває під медичним наглядом.

Судді повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що ДБР розпочало досудове розслідування ДТП за участі судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої постраждала дитина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.