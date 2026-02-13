Наезд на ребенка на пешеходном переходе: судье из Кривого Рога объявили о подозрении

Судью из Кривого Рога подозревают в совершении ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Судье районного суда города Кривой Рог объявлено подозрение в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям у ребёнка. Об этом сообщили в ГБР.

Авария произошла 9 февраля около 16:30. По предварительным данным, управляя автомобилем BMW, судья совершила наезд на 9-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

Следователи установили, что водитель не остановилась перед перекрёстком, нарушив правила дорожного движения, что и привело к наезду. В результате ДТП ребёнок получил тяжёлые травмы. Согласно заключению экспертизы, речь идёт о тяжких телесных повреждениях, мальчик находится под наблюдением врачей.

Судье сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлёкшем тяжкие телесные повреждения потерпевшему. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование ДТП с участием судьи районного суда Кривого Рога, в результате которого пострадал ребёнок.

