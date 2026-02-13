  1. В Україні

Мінсоцполітики у 2026 році забезпечить житлом понад 41 тисячу ВПО

19:31, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На програми виділено 5,4 млрд грн, включно з єОселею, підтриманим проживанням та соціальною орендою.
Мінсоцполітики у 2026 році забезпечить житлом понад 41 тисячу ВПО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України продовжує реалізацію житлових програм для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це під час години запитань до Уряду повідомив Міністр Денис Улютін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, загалом програми покриватимуть потреби понад 41 тисячі ВПО. На ці цілі передбачено 5,4 млрд гривень. Серед напрямів фінансування – програма єОселя для ВПО та жителів прифронтових територій, підтримане проживання для осіб з інвалідністю та людей старшого віку, а також новий механізм соціальної оренди, що допомагатиме запобігати вразливості через відсутність житла.

Крім того, у 2026 році Мінсоцполітики виділяє 1,5 млрд грн субвенції на ремонт місцевих тимчасових приміщень для ВПО, наголосив Денис Улютін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінсоцполітики ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]