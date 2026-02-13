Мінсоцполітики у 2026 році забезпечить житлом понад 41 тисячу ВПО

На програми виділено 5,4 млрд грн, включно з єОселею, підтриманим проживанням та соціальною орендою.

У 2026 році Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України продовжує реалізацію житлових програм для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це під час години запитань до Уряду повідомив Міністр Денис Улютін.

За його словами, загалом програми покриватимуть потреби понад 41 тисячі ВПО. На ці цілі передбачено 5,4 млрд гривень. Серед напрямів фінансування – програма єОселя для ВПО та жителів прифронтових територій, підтримане проживання для осіб з інвалідністю та людей старшого віку, а також новий механізм соціальної оренди, що допомагатиме запобігати вразливості через відсутність житла.

Крім того, у 2026 році Мінсоцполітики виділяє 1,5 млрд грн субвенції на ремонт місцевих тимчасових приміщень для ВПО, наголосив Денис Улютін.

