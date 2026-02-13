Минсоцполитики в 2026 году обеспечит жильем более 41 тысячи ВПЛ

На программы выделено 5,4 млрд грн, включая еОселю, поддержанное проживание и социальную аренду.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году Министерство социальной политики, семьи и единства Украины продолжает реализацию жилищных программ для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр Денис Улютин.

По его словам, в целом программы будут покрывать потребности более 41 тысячи ВПЛ. На эти цели предусмотрено 5,4 млрд гривен. Среди направлений финансирования – программа «Единое жилье» для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, поддержка проживания для лиц с инвалидностью и пожилых людей, а также новый механизм социальной аренды, который будет помогать предотвращать уязвимость из-за отсутствия жилья.

Кроме того, в 2026 году Минсоцполитики выделяет 1,5 млрд грн субвенции на ремонт местных временных помещений для ВПЛ, подчеркнул Денис Улютин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.