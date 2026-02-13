  1. В Украине

Минсоцполитики в 2026 году обеспечит жильем более 41 тысячи ВПЛ

19:31, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На программы выделено 5,4 млрд грн, включая еОселю, поддержанное проживание и социальную аренду.
Минсоцполитики в 2026 году обеспечит жильем более 41 тысячи ВПЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году Министерство социальной политики, семьи и единства Украины продолжает реализацию жилищных программ для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр Денис Улютин.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в целом программы будут покрывать потребности более 41 тысячи ВПЛ. На эти цели предусмотрено 5,4 млрд гривен. Среди направлений финансирования – программа «Единое жилье» для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, поддержка проживания для лиц с инвалидностью и пожилых людей, а также новый механизм социальной аренды, который будет помогать предотвращать уязвимость из-за отсутствия жилья.

Кроме того, в 2026 году Минсоцполитики выделяет 1,5 млрд грн субвенции на ремонт местных временных помещений для ВПЛ, подчеркнул Денис Улютин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]