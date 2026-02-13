У школах можуть з’явитися металодетектори та відеоспостереження — освітня омбудсменка Лещик прокоментувала нові правила охорони

МВС затвердило порядок застосування заходів охорони у школах.

Міністерство внутрішніх справ окреслило перелік заходів безпеки, які можуть впроваджуватися в українських школах. Водночас наголошено, що такі заходи не повинні спричиняти дітям фізичних чи моральних страждань.

Наказ №28 «Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти» було затверджено 8 січня 2026 року. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

Документ передбачає як фізичну охорону, так і використання технічних засобів безпеки. Зокрема, у школах дозволяється встановлювати:

системи термінового виклику поліції;

відеоспостереження;

металодетектори.

Фінансування таких заходів покладається на засновників закладів освіти або здійснюється з інших джерел, не заборонених законодавством. У державних та комунальних школах витрати на охорону не можуть перекладатися на батьків чи інших учасників освітнього процесу, пояснила Надія Лещик.

"Наказ містить важливе застереження: застосування заходів з охорони в закладах освіти не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність. На мою думку, необхідно розробити рекомендації щодо застосування заходів з охорони, щоб права учасників освітнього процесу не порушувалися", – додає омбудсменка.

Омбудсменка переконана, що для комплексного врегулювання всіх аспектів МВС і МОН мали б розробити спільний нормативний документ.

Окрему увагу Лещик звертає на необхідність чіткого регулювання використання камер відеоспостереження, щоб забезпечити дотримання права на приватність і захист персональних даних.

Також омбудсменка наголошує на таких вимогах:

педагогічних працівників не слід залучати до здійснення охорони або контролю пропускного режиму;

заходи безпеки не повинні обмежувати права учасників освітнього процесу;

металодетектори мають відповідати санітарним нормам і мати відповідні експертні висновки;

організація фізичної чи технічної охорони має передбачати участь поліції охорони, суб’єктів охоронної діяльності або належно підготовленого персоналу.

