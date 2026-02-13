  1. В Україні

У школах можуть з’явитися металодетектори та відеоспостереження — освітня омбудсменка Лещик прокоментувала нові правила охорони

17:22, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МВС затвердило порядок застосування заходів охорони у школах.
У школах можуть з’явитися металодетектори та відеоспостереження — освітня омбудсменка Лещик прокоментувала нові правила охорони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ окреслило перелік заходів безпеки, які можуть впроваджуватися в українських школах. Водночас наголошено, що такі заходи не повинні спричиняти дітям фізичних чи моральних страждань.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наказ №28 «Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти» було затверджено 8 січня 2026 року. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

Документ передбачає як фізичну охорону, так і використання технічних засобів безпеки. Зокрема, у школах дозволяється встановлювати:

  • системи термінового виклику поліції;
  • відеоспостереження;
  • металодетектори.

Фінансування таких заходів покладається на засновників закладів освіти або здійснюється з інших джерел, не заборонених законодавством. У державних та комунальних школах витрати на охорону не можуть перекладатися на батьків чи інших учасників освітнього процесу, пояснила Надія Лещик.

"Наказ містить важливе застереження: застосування заходів з охорони в закладах освіти не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність. На мою думку, необхідно розробити рекомендації щодо застосування заходів з охорони, щоб права учасників освітнього процесу не порушувалися", – додає омбудсменка.

Омбудсменка переконана, що для комплексного врегулювання всіх аспектів МВС і МОН мали б розробити спільний нормативний документ.

Окрему увагу Лещик звертає на необхідність чіткого регулювання використання камер відеоспостереження, щоб забезпечити дотримання права на приватність і захист персональних даних.

Також омбудсменка наголошує на таких вимогах:

  • педагогічних працівників не слід залучати до здійснення охорони або контролю пропускного режиму;
  • заходи безпеки не повинні обмежувати права учасників освітнього процесу;
  • металодетектори мають відповідати санітарним нормам і мати відповідні експертні висновки;
  • організація фізичної чи технічної охорони має передбачати участь поліції охорони, суб’єктів охоронної діяльності або належно підготовленого персоналу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]