  В Украине

В школах могут появиться металлодетекторы и видеонаблюдение — образовательный омбудсмен Лещик прокомментировала новые правила охраны

17:22, 13 февраля 2026
МВД утвердило порядок применения мер охраны в школах.
Министерство внутренних дел обозначило перечень мер безопасности, которые могут внедряться в украинских школах. В то же время подчеркнуто, что такие меры не должны причинять детям физические или моральные страдания.

Приказ №28 «О некоторых вопросах осуществления мер по охране в учреждении общего среднего образования» был утверждён 8 января 2026 года. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Документ предусматривает как физическую охрану, так и использование технических средств безопасности. В частности, в школах разрешается устанавливать:

  • системы срочного вызова полиции;
  • видеонаблюдение;
  • металлодетекторы.

Финансирование таких мер возлагается на учредителей учебных заведений или осуществляется из других источников, не запрещённых законодательством. В государственных и коммунальных школах расходы на охрану не могут перекладываться на родителей или других участников образовательного процесса, пояснила Надежда Лещик.

"Приказ содержит важное предостережение: применение мер по охране в учреждениях образования не может сочетаться с действиями, которые причиняют физические или моральные страдания лицам вследствие физического или психологического воздействия либо унижают их достоинство. По моему мнению, необходимо разработать рекомендации по применению мер охраны, чтобы права участников образовательного процесса не нарушались", – добавляет омбудсмен.

Омбудсмен убеждена, что для комплексного урегулирования всех аспектов МВД и МОН должны были бы разработать совместный нормативный документ.

Отдельное внимание Лещик обращает на необходимость чёткого регулирования использования камер видеонаблюдения, чтобы обеспечить соблюдение права на приватность и защиту персональных данных.

Также омбудсмен подчёркивает следующие требования:

  • педагогических работников не следует привлекать к осуществлению охраны или контролю пропускного режима;
  • меры безопасности не должны ограничивать права участников образовательного процесса;
  • металлодетекторы должны соответствовать санитарным нормам и иметь соответствующие экспертные заключения;
  • организация физической или технической охраны должна предусматривать участие полиции охраны, субъектов охранной деятельности либо надлежащим образом подготовленного персонала.

МВД школа

