МВС оголосило у розшук ексзаступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук колишнього заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата Олега. Про це свідчить інформація на сайті МВС.

Ростислав Шурма та його брат є підозрюваними за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

НАБУ є органом досудового розслідування й ініціювало оголошення їх у розшук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.