  1. В Україні

МВС оголосило у розшук ексзаступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму

17:33, 13 лютого 2026
Ростислав Шурма та його брат оголошені в розшук.
МВС оголосило у розшук ексзаступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму
Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук колишнього заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата Олега. Про це свідчить інформація на сайті МВС.

Ростислав Шурма та його брат є підозрюваними за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

НАБУ є органом досудового розслідування й ініціювало оголошення їх у розшук. 

МВС розшук офіс президента

