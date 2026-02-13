МВД объявило в розыск экс-замглавы Офиса Президента Ростислава Шурму

Ростислав Шурма и его брат объявлены в розыск.

Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего замглавы Офиса Президента Ростислава Шурму и его брата Олега. Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.

Ростислав Шурма и его брат подозреваются по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем).

НАБУ является органом досудебного расследования и инициировало объявление его в розыск.

