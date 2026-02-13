  1. В Україні

Земля, квартира, гроші — депутата з Вінниччини підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 11 млн грн

17:48, 13 лютого 2026
Посадовець також вказав недостовірні відомості про розмір позичених ним коштів на понад 4,5 млн грн.
Фото: НАЗК
У Вінницькій області правоохоронці повідомили про підозру депутату Тиврівської селищної ради Вінницької області. Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію за 2022 рік.

Як повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, під час повної перевірки було встановлено, що депутат приховав від декларування:

- земельну ділянку, розташовану у Вінниці, що належить йому;

- квартиру у Вінниці, яка належить йому та членам сім'ї на праві власності;

- власні грошові кошти, розміщені на банківських рахунках на загальну суму понад 6,2 млн грн.

Також посадовець вказав недостовірні відомості про розмір позичених ним коштів на понад 4,5 млн грн.  

