Земля, квартира, деньги — депутата из Винницкой области подозревают в недостоверном декларировании на более чем 11 млн грн

Фото: НАПК

В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении депутату Тывровского поселкового совета Винницкой области. Ему инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию за 2022 год.

Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, во время полной проверки было установлено, что депутат скрыл от декларирования:

земельный участок, расположенный в Виннице, принадлежащий ему;

квартиру в Виннице, которая принадлежит ему и членам семьи на праве собственности;

собственные денежные средства, размещенные на банковских счетах на общую сумму более 6,2 млн грн.

Также чиновник указал недостоверные сведения о размере занятых им средств на более чем 4,5 млн грн.

