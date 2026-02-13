Фрідріх Мерц назвав умови завершення війни РФ проти України

Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні «закінчиться тільки тоді, коли Росія буде принаймні економічно, а можливо і військово, виснажена».

Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія, найімовірніше, не налаштована на серйозні переговори про мир з Україною, тому агресора потрібно «дотиснути». Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, пише The Guardian.

Мерц, говорячи про переговори з РФ, нагадав про те, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан поїхав до Москви на мирні переговори без мандата і нічого не домігся. Вже через тиждень Україна зазнала однієї з найважчих атак РФ на цивільну інфраструктуру.

«Тому якщо є сенс говорити, ми готові говорити. Але, як ви можете бачити по американській стороні, Росія поки що не готова до серйозних переговорів», - сказав канцлер.

За його словами, війна в Україні «закінчиться тільки тоді, коли Росія буде принаймні економічно, а можливо і військово, виснажена». На його думку, цей момент уже наближається.

«Росія повинна відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми повинні зробити все необхідне, щоб довести їх до точки, коли вони не побачать для себе подальших переваг у продовженні цієї жахливої війни», - заявив Мерц.

