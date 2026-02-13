  1. В Украине

Фридрих Мерц назвал условия завершения войны РФ против Украины

17:54, 13 февраля 2026
Фридрих Мерц считает, что война в Украине «закончится только тогда, когда Россия будет по крайней мере экономически, а возможно и военно, истощена».
Фридрих Мерц назвал условия завершения войны РФ против Украины
Фото: Reuters
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия, скорее всего, не настроена на серьезные переговоры о мире с Украиной, поэтому агрессора нужно «дожать». Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

Мерц, говоря о переговорах с РФ, напомнил о том, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву на мирные переговоры без мандата и ничего не добился. Уже через неделю Украина подверглась одной из самых тяжелых атак РФ на гражданскую инфраструктуру.

«Поэтому если есть смысл говорить, мы готовы говорить. Но, как вы можете видеть по американской стороне, Россия пока что не готова к серьезным переговорам», — сказал канцлер.

По его словам, война в Украине «закончится только тогда, когда Россия будет по крайней мере экономически, а возможно и военно, истощена». По его мнению, этот момент уже приближается.

«Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы довести их до точки, когда они не увидят для себя дальнейших преимуществ в продолжении этой ужасной войны», — заявил Мерц.

Германия россия Украина

Лента новостей

