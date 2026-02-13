  1. В Україні

У Києві закривають на ремонт один із шляхопроводів — зміниться рух деяких автобусів

18:40, 13 лютого 2026
На час робіт рух міського пасажирського транспорту шляхопроводом буде закритий, водночас перевезення пасажирів здійснюватиметься за зміненими схемами руху.
Із 14 лютого до орієнтовно 30 листопада через капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака змінить роботу наземний пасажирський транспорт. Про це повідомив Київпастранс.

Зокрема, рух організують:

- автобусний маршрут № 6 «Дарницька площа – вул. Милославська» – від Дарницької площі до вул. Рональда Рейгана за власним маршрутом, далі вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олексія Курінного, далі за власним маршрутом до вул. Милославської. У зворотному напрямку – від вул. Милославської до вул. Олексія Курінного за власним маршрутом, далі вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Рональда Рейгана, далі за власним маршрутом до Дарницької площі;

- тимчасовий автобусний маршрут № 37ТР «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова» – вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Рональда Рейгана – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Рональда Рейгана, далі за власним маршрутом до ст. м. «Лісова». У зворотному напрямку від ст. м. «Лісова» до вул. Рональда Рейгана за власним маршрутом, далі вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана, далі за власним маршрутом до вул. Милославської;

- автобусний маршрут № 44 «Житловий масив «Березняки» – вул. Милославська» – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) за власним маршрутом, далі шляхопроводом через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Рональда Рейгана, далі за власним маршрутом до вул. Милославської. У зворотному напрямку – від вул. Милославської до вул. Рональда Рейгана за власним маршрутом, далі вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – шляхопроводом через колії швидкісного трамвая на вул. Сержа Лифаря – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона), далі за власним маршрутом до станції міської електрички «Березняки».

Київ

