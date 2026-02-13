В Киеве закрывают на ремонт один из путепроводов — изменится движение некоторых автобусов

На время работ движение городского пассажирского транспорта по путепроводу будет закрыто, при этом перевозка пассажиров будет осуществляться по измененным схемам движения.

С 14 февраля до ориентировочно 30 ноября из-за капитального ремонта путепровода на пересечении улиц Рональда Рейгана и Оноре де Бальзака изменит работу наземный пассажирский транспорт. Об этом сообщил Киевпастранс.

На время работ движение городского пассажирского транспорта по путепроводу будет закрыто, при этом перевозка пассажиров будет осуществляться по измененным схемам движения.

В частности, движение организуют:

автобусный маршрут № 6 «Дарницкая площадь – ул. Милославская» – от Дарницкой площади до ул. Рональда Рейгана по собственному маршруту, далее ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – путепровод через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Алексея Куринного, далее по собственному маршруту до ул. Милославской. В обратном направлении – от ул. Милославской до ул. Алексея Куринного по собственному маршруту, далее ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – путепровод через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Рональда Рейгана, далее по собственному маршруту до Дарницкой площади;

временный автобусный маршрут № 37ТР «Ул. Милославская – ст. м. «Лесная» – ул. Радунская (от ул. Милославской) – ул. Рональда Рейгана – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – путепровод через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Рональда Рейгана, далее по собственному маршруту до ст. м. «Лесная». В обратном направлении от ст. м. «Лесная» до ул. Рональда Рейгана по собственному маршруту, далее ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – путепровод через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Рональда Рейгана, далее по собственному маршруту до ул. Милославской;

автобусный маршрут № 44 «Жилой массив «Березняки» – ул. Милославская» – от станции городской электрички «Березняки» до ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) по собственному маршруту, далее путепроводом через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Рональда Рейгана, далее по собственному маршруту до ул. Милославской. В обратном направлении – от ул. Милославской до ул. Рональда Рейгана по собственному маршруту, далее ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – путепроводом через пути скоростного трамвая на ул. Сержа Лифаря – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона), далее по собственному маршруту до станции городской электрички «Березняки».

