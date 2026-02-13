Українсько-американський інвестиційний фонд отримав понад 60 проєктних пропозицій, — Свириденко

Усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проектних пропозицій. З них – 37 від українських компаній. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року. Пріоритетно Фонд інвестуватиме в проекти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки», – зазначила очільниця Уряду.

Команда вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Перший проект готується до проходження процедури due diligence. Ще 21 – на стадії опрацювання. Усі проекти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій.

Фонд має стартовий капітал у 150 млн доларів — по 75 млн від України та США. Додатково він наповнюється коштами від продажу ліцензій. Створені керівна рада та профільні комітети, обраний інвестиційний радник — тобто всі умови для подальшого ухвалення інвестиційних рішень.

Фонд є частиною довгострокового економічного партнерства зі США, яке поєднує інвестиції, технології та безпековий компонент.

