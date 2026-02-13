  1. В Україні

Українсько-американський інвестиційний фонд отримав понад 60 проєктних пропозицій, — Свириденко

19:56, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Усі проєкти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій.
Українсько-американський інвестиційний фонд отримав понад 60 проєктних пропозицій, — Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проектних пропозицій. З них – 37 від українських компаній. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року. Пріоритетно Фонд інвестуватиме в проекти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки», – зазначила очільниця Уряду.

Команда вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Перший проект готується до проходження процедури due diligence. Ще 21  – на стадії опрацювання. Усі проекти стосуються ключових сфер — енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій.

Фонд має стартовий капітал у 150 млн доларів — по 75 млн від України та США. Додатково він наповнюється коштами від продажу ліцензій. Створені керівна рада та профільні комітети, обраний інвестиційний радник — тобто всі умови для подальшого ухвалення інвестиційних рішень. 

Фонд є частиною довгострокового економічного партнерства зі США, яке поєднує інвестиції, технології та безпековий компонент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]