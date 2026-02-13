Украинско-американский инвестиционный фонд получил более 60 проектных предложений, — Свириденко

Все проекты касаются ключевых сфер — энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них — 37 от украинских компаний. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Мы ставим целью подписать первые три инвестиционные соглашения до конца 2026 года. Приоритетно Фонд будет инвестировать в проекты, которые помогут привлекать дополнительный капитал для инвестиций и дадут наибольший эффект для нашей экономики», — отметила глава Правительства.

Команда уже перешла к конкретной работе с предложениями. Первый проект готовится к прохождению процедуры due diligence. Еще 21 — на стадии проработки. Все проекты касаются ключевых сфер — энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий.

Фонд имеет стартовый капитал в 150 млн долларов — по 75 млн от Украины и США. Дополнительно он наполняется средствами от продажи лицензий. Созданы руководящий совет и профильные комитеты, выбран инвестиционный советник — то есть все условия для дальнейшего принятия инвестиционных решений.

Фонд является частью долгосрочного экономического партнерства с США, которое объединяет инвестиции, технологии и компонент безопасности.

