Компенсація для ветеранів з інвалідністю – інструкція, як отримати до 70 тисяч грн на переобладнання авто

Держава відшкодовує витрати на адаптацію автівок для потреб ветеранів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив постанову, що передбачає грошову компенсацію для ветеранів і ветеранок з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під індивідуальні потреби. Максимальний розмір компенсації становить до 70 тисяч гривень.

Як повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП, програма не лише фінансово підтримує ветеранів, а й сприяє безбар’єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили здоров’я під час війни.

Хто може отримати компенсацію

Компенсація надається ветеранам та ветеранкам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання авто на спеціалізованих СТО з відповідною ліцензією. Заявники повинні зберігати чеки та квитанції.

Куди звертатися

Подати заяву можна до структурних підрозділів з питань ветеранської політики при ОДА, районних адміністраціях або виконавчих органах міських та районних рад разом із необхідними документами. Контакти органів доступні тут.

У заяві необхідно вказати:

адресу місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серію та номер посвідчення ветерана війни або електронного посвідчення;

серію та номер посвідчення водія;

серію та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

До заяви додаються копії (завірені або електронні) документів, що підтверджують особу, громадянство, статус ветерана, водійські права, реєстрацію автомобіля та витрати на переобладнання. Якщо частина документів уже є у розпорядженні органу або державних реєстрах, їх повторно подавати не потрібно.

Строки розгляду та виплати

Документи розглядають протягом трьох робочих днів. У разі помилок або неповного пакета заявника письмово інформують про відмову з поясненням причин. Після усунення недоліків можна подати документи повторно.

Виплата компенсації здійснюється протягом п’яти робочих днів після надходження коштів на рахунок місцевого органу та перераховується на банківський рахунок заявника.

