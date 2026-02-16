Укрпошта продала 716 списаних авто через Прозорро на 9 млн грн і готує новий аукціон

Середній пробіг машин складав близько 470 тис. км, а фізичний знос автопарку сягав 96%.

Національний поштовий оператор Укрпошта завершив другий аукціон із продажу 716 одиниць списаного транспорту на платформі Прозорро.Продажі та отримав 9 млн грн. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, з 2022 року компанія втратила 418 автомобілів, а тепер реалізувала ще 716 одиниць застарілої техніки. Йдеться про транспорт радянського та пострадянського періоду — від ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини до вантажівки Volvo FH12, яка проїхала майже 2,9 млн км. Середній пробіг кожного авто становив близько 470 тис. км, а фізичний знос автопарку сягав 96%.

В обмін на реалізацію техніки компанія отримала 9 млн грн, а також вивільнила тисячі квадратних метрів площ. Очікується, що це дозволить заощадити мільйони гривень на зберіганні, обліку та утриманні транспорту.

У компанії наголосили, що як державне підприємство «Укрпошта» не має права безкоштовно передавати списане майно, тому продаж відбувається виключно через відкриті аукціони.

Частину придбаних автомобілів організації використають на запчастини для потреб армії та волонтерських ініціатив.

Також повідомляється, що середній вік автопарку компанії за час каденції Смілянського зменшився з 18 до 5–6 років. Наразі готується продаж останньої партії — близько 250 автомобілів. Для цього компанія отримує дозвіл акціонера та планує розпочати фінальний аукціон найближчим часом.

