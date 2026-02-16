  1. В Украине

Укрпочта продала 716 списанных автомобилей через Прозорро на 9 млн грн и готовит новый аукцион

12:54, 16 февраля 2026
Средний пробег машин составлял около 470 тыс. км, а физический износ автопарка достигал 96%.
Национальный почтовый оператор Укрпочта завершил второй аукцион по продаже 716 единиц списанного транспорта на платформе Прозорро.Продажи и получил 9 млн грн. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По его словам, с 2022 года компания потеряла 418 автомобилей, а теперь реализовала еще 716 единиц устаревшей техники. Речь идет о транспорте советского и постсоветского периода — от ГАЗ-52 1979 года из Полтавщины до грузовика Volvo FH12, который проехал почти 2,9 млн км. Средний пробег каждого авто составлял около 470 тыс. км, а физический износ автопарка достигал 96%.

В обмен на реализацию техники компания получила 9 млн грн, а также освободила тысячи квадратных метров площадей. Ожидается, что это позволит сэкономить миллионы гривен на хранении, учете и содержании транспорта.

В компании подчеркнули, что как государственное предприятие «Укрпочта» не имеет права бесплатно передавать списанное имущество, поэтому продажа происходит исключительно через открытые аукционы.

Часть приобретенных автомобилей организации используют на запчасти для нужд армии и волонтерских инициатив.

Также сообщается, что средний возраст автопарка компании за время пребывания Смилянского на посту сократился с 18 до 5–6 лет. В настоящее время готовится продажа последней партии — около 250 автомобилей. Для этого компания получает разрешение акционера и планирует начать финальный аукцион в ближайшее время.

аукцион Укрпочта авто транспорт

