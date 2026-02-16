Тіньовий продаж пального на 81 млн грн – на Черкащині викрили ліцензовану мережу АЗС

Ліцензована мережа АЗС продавала пальне поза офіційним обліком, держбюджет недоотримав понад 10 млн грн податків.

Фото: pgo_gov_ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині прокурори припинили незаконний обіг пального через ліцензовану мережу автозаправок, розпочато кримінальне провадження щодо службових осіб підприємства, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, зі 2022 по 2025 рік працівники мережі продавали пальне поза офіційним обліком. Ці операції не відображалися у податковій звітності, що призвело до недоплати податків на суму понад 10 млн грн та загального обсягу тіньового продажу пального понад 81 млн грн.

Отримані кошти, за версією слідства, легалізовували через фінансові операції підприємства, що порушує податкове законодавство, шкодить економічній безпеці та підриває чесну конкуренцію.

Керівниці мережі повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків, незаконний збут підакцизних товарів, службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України).

Головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків та службове підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Окрім цього, триває перевірка щодо незаконного виготовлення пального: слідчі встановлюють виробництво, походження сировини та коло причетних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.