Теневая продажа топлива на 81 млн грн – в Черкасской области разоблачили лицензированную сеть АЗС

Лицензированная сеть АЗС продавала топливо вне официального учета, госбюджет недополучил более 10 млн грн налогов.

В Черкасской области прокуроры пресекли незаконный оборот топлива через лицензированную сеть автозаправок, начато уголовное производство в отношении должностных лиц предприятия, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год работники сети продавали топливо вне официального учета. Эти операции не отражались в налоговой отчетности, что привело к недоплате налогов на сумму более 10 млн грн и общему объему теневых продаж топлива более 81 млн грн.

Полученные средства, по версии следствия, легализовывались через финансовые операции предприятия, что нарушает налоговое законодательство, наносит ущерб экономической безопасности и подрывает честную конкуренцию.

Руководительнице сети сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, незаконном сбыте подакцизных товаров, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Главный бухгалтер уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме того, продолжается проверка по факту незаконного изготовления топлива: следователи устанавливают производство, происхождение сырья и круг причастных лиц.

