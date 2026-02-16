  1. В Україні

Ірландія продовжила тимчасовий захист українців до березня 2027 року

19:30, 16 лютого 2026
Статус дозволяє легально проживати, працювати та користуватися соціальними послугами до 4 березня 2027 року.
Ірландія продовжила тимчасовий захист українців до березня 2027 року
Фото: TransferGo
Ірландія продовжила дію імміграційних дозволів для українських біженців, офіційно продовживши тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Про це повідомила Імміграційна служба Ірландії.

Хто підпадає під продовження

Громадяни України, чиї документи чинні до 4 березня 2024 року, оновлювати їх не повинні – вони залишаються дійсними. Тимчасовий захист дає право легально проживати та працювати в Ірландії без додаткових дозволів, користуватися медичними послугами, освітою та соціальною підтримкою. Також дозволяється подорожувати до інших країн ЄС на строк до 90 днів за умови визнання цього статусу.

Розширення дії захисту стосується не лише українців, а й інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які залишили Україну через війну.

Контекст рішення

Продовження тимчасового захисту відповідає рішенню Ради Європейського Союзу про дію Директиви для всіх країн ЄС до 4 березня 2027 року. Водночас у Європі триває розгляд можливих варіантів правового статусу для українців після завершення війни.

Україна біженець Ірландія

