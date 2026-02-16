  1. В Украине

Ирландия продлила временную защиту украинцев до марта 2027 года

19:30, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Статус позволяет легально проживать, работать и пользоваться социальными услугами до 4 марта 2027 года.
Ирландия продлила временную защиту украинцев до марта 2027 года
Фото: TransferGo
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ирландия продлила действие иммиграционных разрешений для украинских беженцев, официально продлив временную защиту до 4 марта 2027 года. Об этом сообщила Иммиграционная служба Ирландии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто подпадает под продление

Граждане Украины, чьи документы действительны до 4 марта 2024 года, обновлять их не должны – они остаются действительными. Временная защита дает право легально проживать и работать в Ирландии без дополнительных разрешений, пользоваться медицинскими услугами, образованием и социальной поддержкой. Также разрешается путешествовать в другие страны ЕС на срок до 90 дней при условии признания этого статуса.

Расширение действия защиты касается не только украинцев, но и других бенефициаров Директивы о временной защите, лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за войны.

Контекст решения

Продление временной защиты соответствует решению Совета Европейского Союза о действии Директивы для всех стран ЕС до 4 марта 2027 года. В то же время в Европе продолжается рассмотрение возможных вариантов правового статуса для украинцев после завершения войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина беженец Ирландия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]