Ирландия продлила временную защиту украинцев до марта 2027 года

Статус позволяет легально проживать, работать и пользоваться социальными услугами до 4 марта 2027 года.

Ирландия продлила действие иммиграционных разрешений для украинских беженцев, официально продлив временную защиту до 4 марта 2027 года. Об этом сообщила Иммиграционная служба Ирландии.

Кто подпадает под продление

Граждане Украины, чьи документы действительны до 4 марта 2024 года, обновлять их не должны – они остаются действительными. Временная защита дает право легально проживать и работать в Ирландии без дополнительных разрешений, пользоваться медицинскими услугами, образованием и социальной поддержкой. Также разрешается путешествовать в другие страны ЕС на срок до 90 дней при условии признания этого статуса.

Расширение действия защиты касается не только украинцев, но и других бенефициаров Директивы о временной защите, лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за войны.

Контекст решения

Продление временной защиты соответствует решению Совета Европейского Союза о действии Директивы для всех стран ЕС до 4 марта 2027 года. В то же время в Европе продолжается рассмотрение возможных вариантов правового статуса для украинцев после завершения войны.

