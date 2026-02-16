Черги, папери та проблеми з Дія.Картою: Гетманцев розповів про труднощі з дитячими виплатами

Данило Гетманцев звернув увагу на труднощі, з якими стикаються громадяни під час оформлення державної допомоги в межах нових програм підтримки сімей.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що перегляд виплат при народженні дітей є необхідним, і нагадав, що ще у 2021 році зареєстрував законопроєкт про їх підвищення.

Водночас, за його словами, замість спрощення процедури отримання допомоги матері змушені проходити складні бюрократичні процедури: заповнювати паперові форми, стояти в чергах та стикатися з проблемами під час відкриття «Дія.Карти» через непропрацьовані механізми.

Гетманцев зазначив, що через це програма викликає невдоволення серед отримувачів допомоги.

За його словами, він звернувся до уряду та порушив це питання у парламенті з вимогою якнайшвидшого усунення недоліків.

Раніше Гетманцев повідомив, що нові державні програми підтримки сімей із маленькими дітьми, які запрацювали з 1 січня 2026 року, супроводжуються організаційними та технічними проблемами.

