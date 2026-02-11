Онлайн не працює, у ПФУ — черги: Гетманцев пояснив, що відбувається з новими виплатами для батьків

За словами депутата, практична реалізація програм супроводжується численними труднощами.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про проблеми з реалізацією нових державних програм підтримки сімей із маленькими дітьми, які запрацювали з 1 січня 2026 року.

Йдеться про допомогу по догляду за дитиною до одного року та нову виплату для батьків дітей до трьох років — програму «єЯсла». Відповідний закон було ухвалено на початку листопада 2025 року, а порядок призначення допомог уряд затвердив наприкінці року.

Як на законодавчому рівні нововведення позиціонували як посилення підтримки сімей у перші роки життя дитини, то, за словами Гетманцева, практична реалізація програм супроводжується численними труднощами.

Станом на початок 2026 року, як зазначає парламентар, матері не отримали чітких відповідей на базові запитання: куди звертатися, які документи подавати, чи можна оформити допомогу дистанційно.

Хоча формальні роз’яснення на сайті ПФУ і оприлюднені, однак вони, як каже Гетманцев, не охоплюють більшості практичних ситуацій.

Хоча урядові постанови передбачають можливість подання документів онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду або застосунок Дія, фактично ці механізми наразі не працюють, адже відповідні програми ще не запущені. Винятком є випадки, коли дитина народилася після 1 січня 2026 року — тоді заяву на допомогу до одного року можна подати через сервіс «єМалятко». В інших ситуаціях онлайн-інструменти відсутні.

Черги, тривоги та відсутність альтернатив

У результаті одним дієвим способом оформлення допомоги залишається особисте звернення до відділення Пенсійного фонду. І, за словами Гетманцева, на практиці це виглядає так: у відділеннях Пенсійного фонду — неймовірні черги; запис до електронної черги або неможливий, або доступний лише на кілька тижнів уперед; альтернативи у вигляді ЦНАПів передбачили вчора уже після того, як спричинили колапс.

Окремою проблемою залишається безпекова ситуація. У регіонах, що регулярно зазнають обстрілів, відділення періодично зачиняються через повітряні тривоги або пошкодження інфраструктури, що ускладнює доступ до послуг.

Зауважимо, що у сервісних центрах Пенсійного фонду виникли масові черги. У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пояснили, що це сталося через проведення верифікації виплат і фізичної ідентифікації отримувачів пенсій та соціальної допомоги. Частина громадян не змогла вчасно пройти ідентифікацію, через що змушена звертатися до відділень ПФУ для поновлення виплат і уточнення даних.

Банківський аспект і «Дія.Картка»

Додаткові труднощі виникають із відкриттям спеціальних рахунків для зарахування виплат. Згідно з урядовими постановами, допомога має перераховуватися на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в уповноваженому банку.

Проте, як зазначає Гетманцев, на практиці банки не відкривають такі рахунки; працівники банків часто не знають, про який саме рахунок ідеться; єдиного алгоритму дій немає.

Питання з листками непрацездатності

Ще однією проблемою стало оформлення допомоги по догляду за дитиною до одного року. За словами депутата, працівники Пенсійного фонду вимагають подання паперового листка непрацездатності, хоча в більшості випадків він існує виключно в електронному форматі. Жінки змушені самостійно формувати витяг із електронного реєстру, друкувати його та подавати повторно.

При цьому в жодній офіційній комунікації державних органів така процедура не пояснюється

За словами Гетманцева, уряд планує найближчим часом внести зміни до відповідних постанов для усунення виявлених проблем. Водночас, зазначає він, найгострішим залишається інформаційний вакуум: громадяни не розуміють, чи збережеться право на виплати за січень–лютий у разі затримки з поданням документів і як діяти, якщо банк відмовляє у відкритті рахунку.

