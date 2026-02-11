Онлайн не работает, в ПФУ – очереди: Гетманцев объяснил, что происходит с новыми выплатами для родителей

По словам депутата, практическая реализация программ сопровождается многочисленными трудностями.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о проблемах с реализацией новых государственных программ поддержки семей с маленькими детьми, которые начали действовать с 1 января 2026 года.

Речь идет о помощи по уходу за ребенком до одного года и новой выплате для родителей детей до трех лет — программе «єЯсла». Соответствующий закон был принят в начале ноября 2025 года, а порядок назначения выплат правительство утвердило в конце года.

Если на законодательном уровне нововведения позиционировались как усиление поддержки семей в первые годы жизни ребенка, то, по словам Гетманцева, практическая реализация программ сопровождается многочисленными трудностями.

По состоянию на начало 2026 года, как отмечает парламентарий, матери не получили четких ответов на базовые вопросы: куда обращаться, какие документы подавать, можно ли оформить помощь дистанционно.

Хотя формальные разъяснения на сайте ПФУ опубликованы, однако они, как говорит Гетманцев, не охватывают большинства практических ситуаций.

Хотя правительственные постановления предусматривают возможность подачи документов онлайн через электронные сервисы Пенсионного фонда или приложение Дія, фактически эти механизмы пока не работают, поскольку соответствующие программы еще не запущены. Исключением являются случаи, когда ребенок родился после 1 января 2026 года — тогда заявление на помощь до одного года можно подать через сервис «єМалятко». В других ситуациях онлайн-инструменты отсутствуют.

Очереди, тревоги и отсутствие альтернатив

В результате единственным действенным способом оформления помощи остается личное обращение в отделение Пенсионного фонда. И, по словам Гетманцева, на практике это выглядит так: в отделениях Пенсионного фонда — огромные очереди; запись в электронную очередь либо невозможна, либо доступна только на несколько недель вперед; альтернативы в виде ЦНАПов предусмотрели уже после того, как возник коллапс.

Отдельной проблемой остается ситуация с безопасностью. В регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам, отделения периодически закрываются из-за воздушных тревог или повреждения инфраструктуры, что осложняет доступ к услугам.

Отметим, что в сервисных центрах Пенсионного фонда возникли массовые очереди. В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов пояснили, что это произошло из-за проведения верификации выплат и физической идентификации получателей пенсий и социальной помощи. Часть граждан не смогла своевременно пройти идентификацию, из-за чего вынуждена обращаться в отделения ПФУ для возобновления выплат и уточнения данных.

Банковский аспект и «Дія.Картка»

Дополнительные трудности возникают с открытием специальных счетов для зачисления выплат. Согласно правительственным постановлениям, помощь должна перечисляться на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Картка», открытый в уполномоченном банке.

Однако, как отмечает Гетманцев, на практике банки не открывают такие счета; сотрудники банков часто не знают, о каком именно счете идет речь; единого алгоритма действий нет.

Вопрос с листками нетрудоспособности

Еще одной проблемой стало оформление помощи по уходу за ребенком до одного года. По словам депутата, сотрудники Пенсионного фонда требуют предоставления бумажного листка нетрудоспособности, хотя в большинстве случаев он существует исключительно в электронном формате. Женщины вынуждены самостоятельно формировать выписку из электронного реестра, распечатывать ее и повторно подавать.

При этом ни в одной официальной коммуникации государственных органов такая процедура не объясняется.

По словам Гетманцева, правительство планирует в ближайшее время внести изменения в соответствующие постановления для устранения выявленных проблем. В то же время, отмечает он, самой острой остается информационная неопределенность: граждане не понимают, сохранится ли право на выплаты за январь–февраль в случае задержки с подачей документов и как действовать, если банк отказывает в открытии счета.

