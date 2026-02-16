Очереди, бумаги и проблемы с Дия.Картой: Гетманцев рассказал о трудностях с детскими выплатами

Даниил Гетманцев обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются граждане при оформлении государственной помощи в рамках новых программ поддержки семей.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что пересмотр выплат при рождении детей необходим, и напомнил, что еще в 2021 году зарегистрировал законопроект об их повышении.

В то же время, по его словам, вместо упрощения процедуры получения помощи матери вынуждены проходить сложные бюрократические процедуры: заполнять бумажные формы, стоять в очередях и сталкиваться с проблемами при открытии "Дия. Карты" из-за непроработанных механизмов.

Гетманцев отметил, что из-за этого программа вызывает недовольство среди получателей помощи.

По его словам, он обратился к правительству и поднял этот вопрос в парламенте с требованием скорейшего устранения недостатков.

Ранее Гетманцев сообщил, что новые государственные программы поддержки семей с маленькими детьми, работавшие с 1 января 2026 года, сопровождаются организационными и техническими проблемами.

