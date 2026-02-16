Українська делегація прибула до Женеви на тристоронні переговори — Умєров
Українська делегація вже прибула до Женеви та завершила підготовчі консультації перед новим етапом тристоронніх переговорів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки у оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що 17 лютого стартує черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-США-РФ. Порядок денний узгоджено, команда повністю готова до предметної та системної роботи, зазначив Умєров.
"Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру" , - заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, у Женеві 17–18 лютого запланований наступний раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії.
Склад делегації від Києва:
- Кирило Буданов
- Андрій Гнатов
- Давид Арахамія
- Сергій Кислиця
- Вадим Скібіцький
- Рустем Умєров
