Українська делегація прибула до Женеви на тристоронні переговори — Умєров

21:21, 16 лютого 2026
17 лютого у Женеві відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-РФ щодо мирного врегулювання війни.
Українська делегація вже прибула до Женеви та завершила підготовчі консультації перед новим етапом тристоронніх переговорів. Про це повідомив  секретар Ради національної безпеки у оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що 17 лютого стартує черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі Україна-США-РФ. Порядок денний узгоджено, команда повністю готова до предметної та системної роботи, зазначив Умєров.

"Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля  просування до достойного та стійкого миру" , - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, у Женеві 17–18 лютого запланований наступний раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії. 

Склад делегації від Києва:

- Кирило Буданов

- Андрій Гнатов

- Давид Арахамія

- Сергій Кислиця

- Вадим Скібіцький

- Рустем Умєров

