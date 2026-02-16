Украинская делегация прибыла в Женеву на трехсторонние переговоры — Умеров

17 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-США-РФ по мирному урегулированию войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская делегация уже прибыла в Женеву и завершила подготовительные консультации перед новым этапом трёхсторонних переговоров. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что 17 февраля стартует очередной раунд переговоров в трёхстороннем формате Украина–США–РФ. Повестка дня согласована, команда полностью готова к предметной и системной работе, подчеркнул Умеров.

«Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарной повестки — ради продвижения к достойному и устойчивому миру», — заявил секретарь СНБО.

Напомним, в Женеве 17–18 февраля запланирован следующий раунд трёхсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

Состав делегации от Киева:

Кирилл Буданов

Андрей Гнатов

Давид Арахамия

Сергей Кислица

Вадим Скибицкий

Рустем Умеров

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.