Украинская делегация прибыла в Женеву на трехсторонние переговоры — Умеров
Украинская делегация уже прибыла в Женеву и завершила подготовительные консультации перед новым этапом трёхсторонних переговоров. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что 17 февраля стартует очередной раунд переговоров в трёхстороннем формате Украина–США–РФ. Повестка дня согласована, команда полностью готова к предметной и системной работе, подчеркнул Умеров.
«Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарной повестки — ради продвижения к достойному и устойчивому миру», — заявил секретарь СНБО.
Напомним, в Женеве 17–18 февраля запланирован следующий раунд трёхсторонних переговоров с участием Украины, США и России.
Состав делегации от Киева:
- Кирилл Буданов
- Андрей Гнатов
- Давид Арахамия
- Сергей Кислица
- Вадим Скибицкий
- Рустем Умеров
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.