  1. В Украине

Украинская делегация прибыла в Женеву на трехсторонние переговоры — Умеров

21:21, 16 февраля 2026
17 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-США-РФ по мирному урегулированию войны.
Украинская делегация прибыла в Женеву на трехсторонние переговоры — Умеров
Украинская делегация уже прибыла в Женеву и завершила подготовительные консультации перед новым этапом трёхсторонних переговоров. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что 17 февраля стартует очередной раунд переговоров в трёхстороннем формате Украина–США–РФ. Повестка дня согласована, команда полностью готова к предметной и системной работе, подчеркнул Умеров.

«Ожидаем конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарной повестки — ради продвижения к достойному и устойчивому миру», — заявил секретарь СНБО.

Напомним, в Женеве 17–18 февраля запланирован следующий раунд трёхсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

Состав делегации от Киева:

  • Кирилл Буданов
  • Андрей Гнатов
  • Давид Арахамия
  • Сергей Кислица
  • Вадим Скибицкий
  • Рустем Умеров

США рф Украина война Швейцария переговоры

