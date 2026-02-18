Розмова була непростою, але важливою, — Кирило Буданов підбив підсумки другого дня переговорів у Женеві

Команда готується до продовження перемовин уже найближчим часом.

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував перемовини України, США та Росії в Женеві.

За його словами, розмова була «непростою, але важливою», а команда готується до продовження «найближчим часом».

«Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою.

Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!» — наголосив він.

