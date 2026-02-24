Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому ексочільнику «Укренерго» Олексію Брехту

Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно ексочільнику «Укренерго» Брехту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) колишньому очільнику НЕК "Укренерго" Олексію Брехту. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану та самовіддане служіння українському народові.

Олексій Брехт працював в енергосистемі України понад 25 років, з яких 23 роки він провів в Укренерго. Він загинув 21 січня від удару електричним струмом на одній із атакованих підстанцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.