  1. В Україні

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому ексочільнику «Укренерго» Олексію Брехту

11:13, 24 лютого 2026
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно ексочільнику «Укренерго» Брехту.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) колишньому очільнику НЕК "Укренерго" Олексію Брехту. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану та самовіддане служіння українському народові. 

Олексій Брехт працював в енергосистемі України понад 25 років, з яких 23 роки він провів в Укренерго. Він загинув 21 січня від удару електричним струмом на одній із атакованих підстанцій.

указ Володимир Зеленський Укренерго

