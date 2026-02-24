Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему экс-руководителю «Укрэнерго» Алексею Брехту

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно экс-руководителю «Укрэнерго» Брехту.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) бывшему руководителю НЭК "Укрэнерго" Алексею Брехту. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что звание присвоено выдающимися трудовыми достижениями в укреплении энергетической безопасности Украины в условиях военного положения и самоотверженное служение украинскому народу.

Алексей Брехт работал в энергосистеме Украины более 25 лет, из которых 23 года он провел в Укрэнерго. Он погиб 21 января от удара электрическим током на одной из атакуемых подстанций.

