У Києві стартувало засідання «Коаліції охочих»: відео

13:11, 24 лютого 2026
У Києві розпочалося засідання «Коаліції охочих» за участю європейських лідерів.
У Києві стартувало засідання «Коаліції охочих», у якому бере участь низка європейських лідерів.

Зустріч проходить у форматі відеоконференції. Головує на засіданні онлайн президент Франції Емманюель Макрон.

Співголовою виступає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що під час зустрічі учасники обговорять координацію подальших спільних кроків і підтримку України.

