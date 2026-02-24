У Києві стартувало засідання «Коаліції охочих»: відео

У Києві розпочалося засідання «Коаліції охочих» за участю європейських лідерів.

У Києві стартувало засідання «Коаліції охочих», у якому бере участь низка європейських лідерів.

Зустріч проходить у форматі відеоконференції. Головує на засіданні онлайн президент Франції Емманюель Макрон.

Співголовою виступає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що під час зустрічі учасники обговорять координацію подальших спільних кроків і підтримку України.

