  1. В Украине

В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих»: видео

13:11, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве началось заседание Коалиции желающих с участием европейских лидеров.
В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих»: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих», в котором принимает участие ряд европейских лидеров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Встреча проходит в формате видеоконференции. Председательствует на заседании онлайн президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сопредседателем выступает премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ожидается, что во время встречи участники обсудят координацию дальнейших совместных шагов и поддержку Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств

Статус пострадавшего ребёнка смогут получить все, кто не достиг 18 лет, без необходимости доказывать конкретные обстоятельства влияния войны.

Смена пола и воинский учет: как суд в Харькове определил подход к статусу военнообязанных

Сформированная судом правовая позиция может повлиять на дальнейшую практику применения законодательства.

В Украине внедрят единые правила допуска строительных материалов на рынок

Стартовала имплементация нового Регламента ЕС 2024/3110 для строительных материалов.

Что означает добросовестность в проекте ГК и не станет ли она инструментом давления

В проекте обновлённого Гражданского кодекса Украины появляется новая правовая категория — добросовестность.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]