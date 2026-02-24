Смена пола и воинский учет: как суд в Харькове определил подход к статусу военнообязанных

Сформированная судом правовая позиция может повлиять на дальнейшую практику применения законодательства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский окружной административный суд обязал территориальный центр комплектования исключить лицо из воинского учёта после официальной смены пола с мужского на женский. Суд исходил из того, что после внесения изменений в актовую запись гражданского состояния и получения нового паспорта лицо приобретает новый правовой статус, который подлежит учёту всеми органами государственной власти.

Между правами личности и потребностями обороны

Харьковский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощённого искового производства без вызова сторон административное дело №520/32460/25 по иску к территориальному центру комплектования.

Как уже сообщала Судебно-юридическая газета, суть данного спора в том, что лицо просило исключить его из воинского учёта военнообязанных и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг». В обоснование исковых требований указано, что в соответствии с медицинским свидетельством о смене (коррекции) половой принадлежности и внесёнными изменениями в актовую запись гражданского состояния лицо изменило свой пол. На основании указанного документа были выданы свидетельство о рождении и паспорт гражданинаУкраины, в которых пол определён как женский.

Однако, согласно сведениям «Оберіг», данное лицо состояло на учёте как военнообязанный мужчина. Несмотря на смену пола, ТЦК отказался исключать лицо из воинского учёта. Истец считала это решение противоправным, указывая на то, что не относится к категории военнообязанных женщин, поскольку не имеет соответствующей профессии, родственной соответствующей военно-учётной специальности, определённой в перечне, утверждённом Министерством обороны Украины.

В свою очередь, ответчик предоставил в суд отзыв на исковое заявление, акцентируя внимание на том, что истец ошибочно отождествляет медицинское свидетельство о смене половой принадлежности с документом, предоставляющим право на исключение из воинского учёта. Указанное свидетельство является основанием лишь для органов государственной регистрации актов гражданского состояния внести изменения в актовую запись о рождении, однако оно не является документом военно-врачебной экспертизы.

По мнению ответчика, определение степени годности к военной службе, являющееся единственным возможным правовым основанием для исключения с учёта в данном контексте, относится к исключительной компетенции военно-врачебной комиссии. Именно ВВК должна установить: привели ли медицинские вмешательства и гормональная терапия к состояниям, которые делают лицо непригодным к военной службе. Без соответствующего постановления ВВК у ответчика отсутствует юридический факт непригодности лица.

Кроме того, ответчик считал, что смена пола не привела к необходимости исключения истца из воинского учёта. По убеждению ТЦК, юридический факт смены имени, фамилии, отчества или даже половой принадлежности в органах РАГС не имеет автоматической обратной силы, которая бы аннулировала ранее приобретённый статус военнообязанного.

Исследовав материалы дела, суд установил: факт смены пола истца подтверждён надлежащими и допустимыми доказательствами, в частности официальными документами, выданными уполномоченными органами государственной власти, имеющими юридическое значение в соответствующих сферах правового регулирования. С учётом этого, неучёт обновлённого правового статуса лица при ведении воинского учёта не согласуется с принципом правовой определённости и может приводить к различному применению законодательства.

Гендерный переход как вызов системе права

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что после государственной регистрации смены пола и внесения соответствующих изменений в актовые записи гражданского состояния правовой статус лица подлежит учёту органами публичной власти в пределах их полномочий. Нормативное регулирование в военной сфере не предусматривает сохранения учёта по прежним анкетным данным после официальной смены пола. А следовательно, продолжение такого учёта не соответствует действующему законодательству и общим принципам равенства и недискриминации.

Исходя из принципа правовой определённости, суд подчеркнул: правовой статус лица, официально признанный государством, должен применяться во всех сферах правового регулирования. В данном случае суд первой инстанции не исследовал вопрос: должна ли смена записи в акте гражданского состояния автоматически освобождать от мобилизационной обязанности, если закон не предусматривает альтернативных механизмов оценки годности к службе.

Правовой механизм, на который ссылался суд, основывался не на поиске прямой нормы в законодательстве о процедуре исключения с учёта в связи со сменой пола, а на применении общих принципов права. Отсутствие специального нормативного регулирования не может быть автоматическим основанием для ограничения базовых прав лица. Система административного судопроизводства предусматривает, что при наличии пробелов в законе суд обязан действовать в соответствии с принципами верховенства права, справедливости и аналогии закона.

«Суд констатирует, что действующим законодательством, регулирующим порядок воинского учёта, такой случай не урегулирован в тех нормах, которые напрямую определяют процедуру исключения с воинского учёта, на что фактически ссылался ответчик. Вместе с тем общие нормы не предусматривают обязанности пребывания на воинском учёте категории лиц, к которым относится истица. Само по себе отсутствие в действующем законодательстве Украины специальной нормы, прямо предусматривающей процедуру исключения с воинского учёта лица в связи со сменой пола, по убеждению суда, не является основанием для отказа в восстановлении права лица», – подчеркнул суд первой инстанции.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд решил: административный иск удовлетворить, признать противоправным и отменить решение об отказе в исключении из воинского учёта военнообязанных, обязать ТЦК исключить лицо из воинского учёта военнообязанных и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг».

Решение суда имеет последствия не только для истицы, но и для всей системы учёта: отныне формальная смена правового статуса может влиять на критерии отнесения к категории военнообязанных. Это, в свою очередь, ставит под сомнение стабильность мобилизационной системы, которая должна основываться на чётких, предсказуемых правилах, а не на ситуативных судебных процессах.

В условиях военного положения правовая система сталкивается с дилеммой: как совместить защиту индивидуальных прав с необходимостью укрепления национальной безопасности? Конституция Украины гарантирует равенство прав и свобод, но одновременно устанавливает обязанность каждого гражданина, независимо от пола, – защищать государство. Если определённая категория лиц может прекратить воинскую обязанность из-за гендерной идентичности, необходимо определить чёткие предохранители от потенциальных злоупотреблений. Иначе общество будет воспринимать такие изменения правового статуса как новую возможность уклонения от мобилизации.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.